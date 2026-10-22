Альметьевская конноспортивная школа отметила 20-летие

Фото: пресс-служба «Татнефти»

Альметьевская конноспортивная школа (КСШ) отметила 20-летие со дня основания, сообщила газета «Нефтяные вести».

За два десятилетия учреждение, начавшее работу с пяти лошадей, превратилось в крупный спортивный центр площадью 19 гектаров, расположенный у городского водохранилища. Сегодня в конюшнях школы содержатся более 50 взрослых лошадей, около 12 жеребят, а также пони, олени и ослик. За 20 лет воспитанники школы завоевали десятки наград на муниципальных, республиканских и международных турнирах.

Альметьевская КСШ является частью образовательной экосистемы компании «Татнефть».

Фото: пресс-служба «Татнефти»

Одним из символов школы стал русский рысак Браслет. Поступивший в конюшню в 2005 году без выдающейся родословной, жеребец под руководством тренеров добился высоких результатов. Он стал победителем множества соревнований различного уровня. В настоящее время 24-летний Браслет находится на заслуженном отдыхе.

Тренер-преподаватель Гузель Шафикова работает в школе с 2013 года. Ее профессиональный путь начался еще в детстве: впервые попав на конюшню в шесть лет, она с раннего возраста помогала ухаживать за животными, а затем окончила Московскую академию физической культуры. Сегодня Шафикова ведет три группы воспитанников в возрасте от 9 до 10 лет.

Фото: пресс-служба «Татнефти»

В настоящее время в школе занимается девятилетняя Эльза Шафикова. Спортсменка работает с 18-летней пони по кличке Позолота. Девочка регулярно посещает тренировки и в перспективе ставит перед собой цель войти в состав олимпийской сборной.

«20 лет – это только часть большого пути, – отметила директор школы Альбина Рахимова. – Впереди много планов: проведение новых турниров, дальнейшее развитие спорта и создание комфортных условий для всех желающих».

За 20 лет работы Альметьевская КСШ подготовила несколько поколений спортсменов. Руководство школы намерено продолжать развитие спортивной базы и подготовку всадников.