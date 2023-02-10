Альметьевск закупит пять троллейбусов и 13 автобусов за 216 млн рублей

В этом году в Альметьевске планируется закупка пяти троллейбусов и 13 автобусов на общую сумму 216 млн рублей. Развитие общественного транспорта в городе должно стать главным средством борьбы с гиперавтомобилизацией, заявил на отчетной сессии руководитель муниципального образования Тимур Нагуманов.

На сегодняшний день в городе нефтехимиков один из самых высоких показателей — 542 автомобиля на 1 тысячу человек (170% от среднероссийского).

«Альметьевск в зоне риска. Ситуация еще благополучная, но динамика критическая. При развитии автомобилизации такими темпами с учетом роста населения в ближайшем будущем город начнет задыхаться в пробках», — отметил глава района.

«На данный момент развитие маршрутного транспорта происходит в превосходной динамике. «Удалось избежать кризиса и падения пассажиропотока в самое сложное время», — доложил Нагуманов о ситуации в городе.

В 2022 году закуплено шесть троллейбусов и восемь автобусов на сумму более 146 млн рублей, 10 автобусов на базе автомобиля «Газель Некст» на сумму более 49 млн рублей.

Однако город столкнулся с непредвиденной проблемой — нехваткой водителей. Даже при относительно высоком уровне зарплат найти их достаточно непросто. «Эта проблема должна быть преодолена в максимально короткие сроки. Для нас это имеет стратегическое значение. Современный, комфортный, качественный общественный транспорт — это в первую очередь социальная функция, позволяющая горожанам направлять свою энергию на созидание, а не на преодоление расстояний и содержание автомобиля», — отметил Нагуманов.

В городе создана велоинфраструктура, «однозначно лучшая в стране», подчеркнул глава района.

«Причем ее развитие дало нам неожиданный эффект. Без конфликтов и больших проблем мы оказались готовы к взрывному росту популярности электросамокатов и всего, что сейчас объединяется аббревиатурой СИМ — средства индивидуальной мобильности. Практика и опыт уже очень хорошие. Мы считаем, что в нашем уникальном случае велодорожная инфраструктура позволяет рассматривать сервис по шерингу электросамокатов как один из видов общественного транспорта. Летом он себя крайне хорошо зарекомендовал. Главная задача здесь четкое регулирование и контроль за соблюдением норм и правил с учетом всех нововведений в законодательстве. Чтобы свести к минимуму риски для здоровья при неаккуратной эксплуатации», — заключил он.