Альметьевск заключил контракт с Ульяновской областью на отлов собак

Альметьевский район Татарстана заключил контракт с Ульяновской областью на отлов собак, и специалисты уже поймали более 100 животных на улицах нефтеграда. В прошлом году этим занималась бугульминская организация, рассказал во время прямого эфира в Instagram мэр Альметьевска Тимур Нагуманов.

«Отлов проводится по заявкам. Если вы заметили стаю бродячих собак, необходимо обратиться в департамент ЖКХ и оставить информацию с конкретными адресами, а не постить ее в интернете», — отметил градоначальник.

После заявок специалисты отлавливают бродячих собак, стерилизуют и вакцинируют их. Затем животных содержат на передержке в течение 21 дня и выпускают обратно в среду их обитания.

«Это непростая тема, — отметил Нагуманов. — Одних волнует забота о животных, других — только одно, чтобы собак на улицах не было. Но мы свою функцию будем выполнять четко — согласно закону».

Также мэр Альметьевска призвал помогать собачьим приютам, более бережно относиться к братьям меньшим и не выбрасывать их на улицу.