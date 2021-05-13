Альметьевск вновь возглавил рейтинг социально-экономического развития муниципалитетов РТ

Лидером социально-экономического развития муниципалитетов Татарстана по итогам I квартала 2021 года стал Альметьевский район. Таким образом, он вернул себе первую позицию топа, которую в 2020 году у него забрала Казань. Столица республики опустилась на второе место рейтинга. Замкнул тройку лидеров Нижнекамский район, сообщает пресс-служба составившего рейтинг Минэкономики РТ.

Заметно улучшили свои позиции Аксубаевский и Буинский районы. Они поднялись в рейтинге на семь и шесть позиций соответственно. «Положительная динамика обусловлена снижением уровня безработицы и увеличением объема добавленной стоимости и инвестиций в основной капитал», — пояснили в министерстве.

Объем отгруженной продукции в среднем по Татарстану на душу населения по итогам I квартала составил 210,85 тыс. рублей. По этому показателю среди муниципалитетов лидируют Альметьевский (1 млн 347,7 тыс. рублей), Нижнекамский (566,4 тыс. рублей) и Новошешминский (498,1 тыс. рублей) районы.

На 1 апреля 2021 года уровень официально зарегистрированной безработицы в целом по республике составил 1,29%. Тренд на уменьшение числа безработных при этом остается в силе (на 1 марта соответствующий показатель равнялся 1,5%).

В 37 муниципалитетах уровень безработицы ниже среднего по региону. Меньше всего не имеющих работы в Актанышском (0,23%), Буинском (0,39%) и Лаишевском (0,41%) районах, больше — в Нурлатском (2,24%) и Пестречинском (2,06%) районах, а также в Казани (1,88%), уточнили в ведомстве.

По объему введенного в эксплуатацию с января по март жилья среди лидеров оказались Пестречинский (2,177 кв. метра на душу населения), Лаишевский (1,271 кв. метра) и Высокогорский (0,883 кв. метра) районы. В среднем по Татарстану введено 0,229 кв. метра на душу населения.