Альметьевск украсили баннеры с портретами участников Великой Отечественной войны

В преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на улицах Альметьевска появились баннеры с портретами участников тех исторических событий.

На улицах Ленина, Герцена, Аминова, Советской и проспекте Строителей можно увидеть лица тех, кто ковал Победу и чья жизнь связана с Альметьевском. Среди них – Анатолий Михайлович Соколов, Николай Афанасьевич Федотов, Миниса Мифтаховна Сабирова и Людмила Даниловна Березова.

Эта инициатива стала возможной благодаря поддержке руководителя исполнительного комитета района Гюзель Хабутдиновой.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что общественный транспорт Альметьевска преобразится к юбилею Победы.

В этом году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также по решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й объявлен Годом защитника Отечества.