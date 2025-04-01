news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 1 апреля 2025 11:51

Альметьевск украсили баннеры с портретами участников Великой Отечественной войны

Читайте нас в
Телеграм
Альметьевск украсили баннеры с портретами участников Великой Отечественной войны

В преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на улицах Альметьевска появились баннеры с портретами участников тех исторических событий.

На улицах Ленина, Герцена, Аминова, Советской и проспекте Строителей можно увидеть лица тех, кто ковал Победу и чья жизнь связана с Альметьевском. Среди них – Анатолий Михайлович Соколов, Николай Афанасьевич Федотов, Миниса Мифтаховна Сабирова и Людмила Даниловна Березова.

Эта инициатива стала возможной благодаря поддержке руководителя исполнительного комитета района Гюзель Хабутдиновой.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что общественный транспорт Альметьевска преобразится к юбилею Победы.

В этом году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также по решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й объявлен Годом защитника Отечества.

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.

#80-летие Победы
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Пенсионный возраст: когда выходят на пенсию мужчины и женщины в Татарстане

Пенсионный возраст: когда выходят на пенсию мужчины и женщины в Татарстане

31 марта 2025
Трасса Алексеевское – Альметьевск стала платной: сколько стоит проезд и как оплатить

Трасса Алексеевское – Альметьевск стала платной: сколько стоит проезд и как оплатить

31 марта 2025