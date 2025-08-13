Альметьевск станет одним из первых городов Татарстана, где откроется «Семейный МФЦ»

Альметьевск вошел в число двух пилотных городов Татарстана, где в этом году появится инновационный центр поддержки семей – «Семейный многофункциональный центр» (МФЦ). Он будет оказывать комплексную помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Руководитель исполкома района Гюзель Хабутдинова осмотрела здание, в котором ведутся ремонтные работы под будущий центр. Проект реализуется благодаря гранту «Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», на базе комплексного центра социального обслуживания.

Как уточнили в пресс-службе района, в «Семейном МФЦ» семьи смогут получить широкий спектр социальных, правовых, образовательных и психологических услуг, необходимых для решения различных жизненных вопросов.

Отдельное место в структуре центра займет филиал Государственного фонда поддержки участников СВО – «Фонда Защитников Отечества».

«Создание семейного МФЦ в Альметьевске – шаг на пути к повышению социальной защищенности и улучшению качества жизни семей в Альметьевском муниципальном районе», – подчеркнула Гюзель Хабутдинова.