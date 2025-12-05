Альметьевск стал самым креативным городом России

1 декабря в Москве в юбилейный, пятый раз прошла церемония вручения Российской национальной премии в сфере креативной индустрии, где Альметьевск забрал победу в номинации «Креативный город». Премия, учрежденная при поддержке Администрации Президента РФ, отмечает профессионалов, проекты, компании, города и регионы, внесшие большой вклад в развитие креативных индустрий.

Было обновлено более 15 общественных пространств. Среди особо важных проектов – «Фабрика креативных процессов», индустриальный сквер и другие пространства, которые в настоящее время выполняют функции зон для общения, творчества и реализации образовательных программ. Помощь в улучшении города оказывала ПАО «Татнефть».

Особое внимание было уделено работе с молодежью, под которую в городе формируется особая среда, где дети и подростки смогут получить доступ к передовым технологиям и пробовать себя в IT, анимации, дизайне и мультимедиа. В то же время, развитие культурных проектов стало важной частью городской трансформации. уличный театр «Легкие крылья» и социальный театр «Аулак», которые сделали искусство частью повседневности для жителей Альметьевска.

Для популяризации исконного наследия города и региона был создан музыкальный лейбл «Каракуз» и одноименный этномодерн-фестиваль,которые поддерживают соответствующие коллективы. Для тех же, кто хочет выйти на профессиональную сцену с другой музыкой, были созданы фестивали «Страна поющего соловья» и «Браво, Альметьевск!», дающие такую возможность.