Альметьевск проведет II всероссийский конкурс профмастерства среди молодых специалистов

26 мая в Альметьевске стартует II Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди молодых специалистов предприятий и организаций машиностроительного комплекса «Лучший по профессии». Событие в прямом эфире анонсировал глава района Тимур Нагуманов.

Конкурс будет проходить в течение трех дней и продлится до субботы 28 мая. Участниками станут 40 молодых профессионалов из 11 промышленных предприятий Казани, Альметьевска, Бугульмы, Ижевска, Глазова, Йошкар-Олы, Нижегородской области.

Соревнования пройдут по семи номинациям: «Лучший токарь», «Лучший электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Лучший оператор станков с программным управлением», «Лучший инженер-технолог», «Лучший мастер», «Лучший специалист по работе с молодежью», «Лучший сварщик».

Состязания будут проводиться на площадках Колледжа будущего Татарстана (завод «Римера-Алнас»), Альметьевского филиала КНИТУ-КАИ и Молодежного центра.

Тимур Нагуманов пожелал конкурсантам, чтобы состязание прошло для них интересно. «В прошлом году был очень крутой праздник. Ребята приехали со многих городов и показали высший класс. Я надеюсь, что и в этом году конкурс пройдет на высочайшем уровне и каждый получит массу позитивных эмоций», — отметил градоначальник.