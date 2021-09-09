Альметьевский район Татарстана присоединился к международной эстафете «Бег мира»

Бегуны Альметьевского района приняли факел международной эстафеты «Бег Мира». Это акция, проходящая в том числе и на территории Российской Федерации. Маршрут Казань — Самара дошел до своей середины — Альметьевска. Факел передали на мосту в поселке Мактама. Об этом сообщает «Альметьевск ТВ».

Бегунов сопровождал автомобиль с командой эстафеты. Среди них — участница, которую называют самой молодой. Это посол мира ООН, мастер спорта Светлана Хисамутдинова, ей 72 года. Бегать она начала в 50 лет, на сегодняшний день за ее плечами 60 марафонов.

По словам бегуньи, возрастные и физические пределы отодвигаются, когда ты делаешь что-то очень важное не только для себя, но и всего мира. «Поэтому, когда мне говорят — хватит бегать, возраст такой. Но возраст у меня в сердце, в уме его нет. Так интересно жить, я вам честно говорю», — поделилась Светлана Хисамутдинова.

Главной целью эстафеты «Бега Мира» является желание жить в мире и согласии. Участвуя в этой акции, люди бегут не для того, чтобы преодолеть дистанцию, показать свои спортивные достижения, а для того, чтобы показать, что мир и единство доступны каждому. Присоединиться к марафону при этом может любой желающий.

Участники эстафеты пробежали от мактаминского моста до Альметьевского колледжа физической культуры. Там они встретились и пообщались со студентами. Следующей точкой бегунов станет Черемшан.