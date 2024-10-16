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Альметьевск принял выездное заседание организации татарских женщин «Ак калфак»
В Альметьевске 15 и 16 октября проходит выездное заседание общественной организации татарских женщин «Ак калфак» Всемирного конгресса татар. Как рассказала руководитель организации Кадрия Идрисова, встреча в Альметьевске стала четвертым и завершающим выездным заседанием в этом году.
«Мы побывали в гимназии имени Ризаэтдина Фахретдина. Опыт гимназии в духовно-нравственном воспитании детей достоин быть примером. Более двух часов мы провели в этом учебном заведении, получили много приятных впечатлений», — сказала она.
Участники встречи также посетили музей музыкальных инструментов, мечеть и центр имени Ризаэтдина Фахретдина. Также они ознакомились с благотворительной деятельностью компании «Татнефть».
Первый день форума завершился пленарным заседанием в Альметьевском татарском государственном драматическом театре. В нем принял участие глава Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов.
Кадрия Идрисова отметила плодотворную деятельность Альметьевского отделения организации. «Мы высоко ценим большой вклад альметьевцев и чистосердечный труд во благо татарского народа. Сегодня в зале — члены организации „Ак калфак” из Австралии, а также из десяти регионов России», — заметила она.
Сегодня, 16 октября, участники выездного заседания посетят деревни Абдрахманово и Кичучатово Альметьевского района.
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