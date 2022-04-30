Альметьевск принял музыкально-патриотический марафон «ZаРоссию»

В субботу, 30 апреля, на площади Нефтяников в Альметьевске состоялся концерт в рамках музыкально-патриотического марафона «ZаРоссию». Событие прошло при участии замглавы Альметьевского района Марата Гирфанова и депутата фракции «Единая Россия» Вячеслава Колотовкина.

«Этим концертом мы выражаем поддержку стране, нашим военнослужащим, которые отстаивают правду и защищают мир от новых угроз. Акцию поддержали десятки молодежных и ветеранских объединений, а также многие неравнодушные граждане. Россия — это многонациональная страна, в которой в мире и согласии живут представители разных народов и конфессий. Наша сила в единстве», — подчеркнул высокую значимость акции Марат Гирфанов.

«77 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Наш народ совершил великий подвиг. Все мы знаем какой ценой была завоевана победа. Могли ли тогда люди подумать, что все это может вновь повторится? Сегодня наши солдаты выполняют тяжелую и ответственную задачу. Мы гордимся ими и поэтому собрались здесь, чтобы выразить солидарность и поддержать наших ребят», — обратился ко всем собравшимся Вячеслав Колотовкин.

На марафоне прозвучал гимн России. Горожане подняли государственные флаги. Также все желающие могли принять участие в творческих лабораториях и мастер-классах. С концертной программой выступили творческие коллективы Альметьевска и кавер-группа «Камертон». Живая музыка для гостей и жителей города звучала на протяжении четырех часов.

Завтра, 1 мая, музыкально-патриотический марафон состоится в Казани, мероприятие запланировано в парке Победы.