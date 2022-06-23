Альметьевск примет уличных артистов со всей России на фестивале «Легкие крылья»

Фото: театр «Легкие крылья».

С 15 по 17 июля в парке «Каскад прудов» состоится II Всероссийский фестиваль уличных театров «Легкие крылья». Об этом «Татар-информу» сообщила Гульназ Ханнанова — директор театра «Легкие крылья», который организует одноименное мероприятие.

Масштабная программа включит красочное карнавальное шествие по улице Ленина, цирковые, а также театральные шоу и спектакли от 16 театров из Альметьевска, Казани, Уфы, Самары, Перми, Воронежа, Москвы и Санкт-Петербурга.

Фото: театр «Легкие крылья».

«На гастроли в Альметьевск съедутся такие известные столичные театры, как „Странствующие куклы господина Пэжо“, театр клоунады „Микос“ и Комик-трест. Из регионов Поволжья в Нефтеград приедут театр „Туки-Луки“ из Перми, самарский независимый театр „Пластилиновый дождь“, уфимский театр в гриме „ДеБуфо“, воронежский театр „Вау“», — поделилась Гульназ Ханнанова.

Республику Татарстан представят сразу три коллектива — Альметьевский уличный театр «Легкие крылья», ЭКА театр «Антоновка» из одноименного населенного пункта и казанская клоун-труппа Руслана Риманаса «БалагурЛаб».

Фото: театр «Легкие крылья».

Помимо фестивальной части пройдет деловая программа для театров. Артисты посетят мастер-классы, лекции по уличному театру, встретятся с театральными критиками и продюсерами. Также ожидается визит зарубежного гостя из Испании — клоуна Карло Мо.

Организатором фестиваля вот уже второй год выступает первый в Татарстане профессиональный Альметьевский уличный театр «Легкие крылья» при поддержке Благотворительного фонда «Татнефть» и Президентского фонда культурных инициатив. Событие состоится в рамках этнокультурного фестиваля «Лето. KARAKUZ».