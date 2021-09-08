Альметьевск примет лауреатов и победителей фестиваля «Созвездие» и «Безнең заман»

10 сентября в городском парке имени 60-летия нефти Татарстана в Альметьевске состоится большой концерт лауреатов и победителей сразу двух масштабных фестивалей «Созвездие — Йолдызлык» и «Наше время — Безнең заман». Предстоящее мероприятие в прямом эфире анонсировал глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

«В концерте примут участие коллективы из городов Альметьевск, Набережные Челны, Казань, Азнакаево, Бугульма, Бавлы, а также из Атни и Муслюмова. Это будет классное мероприятие, концерт будет длиться почти три часа, поэтому всех желающих приглашаю согреться и послушать творчество 10 сентября в 18.00», — поделился подробностями Нагуманов.

Фестивальные движения в этом году приурочены к Году родных языков и народного единства. На сцену выйдут обладатель Гран-при фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», приглашенный солист театра La Scala (Милан) и Большого театра России (Москва) Рузиль Гатин, казанский вокальный дуэт Инсафа Ганибаева и Миляуши Нугмановой, обладатель Гран-при Всероссийского конкурса артистов эстрады, актер Московского театра мюзикла Алексей Родионов, певец и актер федеральных театральных проектов Михаил Урецкий, а также многие другие.

Большой гастрольный тур стартовал 4 сентября в Нижнекамске. Бесплатные концерты проходят как в формате open-air, так и в сельских домах культуры. Помимо Альметьевска, большие трехчасовые концерты пройдут 15 сентября в Чистополе и 18 сентября в Буинске, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».