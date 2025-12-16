news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 16 декабря 2025 11:54

Альметьевск примет Кубок России по теннису в середине февраля

Читайте нас в
Телеграм

С 13 по 23 февраля в Альметьевске пройдет Кубок России по теннису. В нем поучаствуют порядка 120 спортсменов. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«В Альметьевске с 13 по 23 февраля пройдет Кубок России по теннису, сейчас формируется список участников. Приглашаем всех любителей тенниса на этот турнир», – сказал он.

Медали Кубка России будут разыграны в пяти разрядах: мужской и женский одиночные, парные разряды и смешанный парный. Общий призовой фонд турнира составит 1,6 млн рублей.

#владимир леонов #теннисный турнир #Альметьевск
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Финансовый суицид ЕС: чем обернется кража активов РФ для Европы и чем ответит Россия

Финансовый суицид ЕС: чем обернется кража активов РФ для Европы и чем ответит Россия

15 декабря 2025
Парадный въезд в Казань или узкая петляющая дорога: варианты дублера Оренбургского тракта

Парадный въезд в Казань или узкая петляющая дорога: варианты дублера Оренбургского тракта

15 декабря 2025