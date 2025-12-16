Альметьевск примет Кубок России по теннису в середине февраля

С 13 по 23 февраля в Альметьевске пройдет Кубок России по теннису. В нем поучаствуют порядка 120 спортсменов. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«В Альметьевске с 13 по 23 февраля пройдет Кубок России по теннису, сейчас формируется список участников. Приглашаем всех любителей тенниса на этот турнир», – сказал он.

Медали Кубка России будут разыграны в пяти разрядах: мужской и женский одиночные, парные разряды и смешанный парный. Общий призовой фонд турнира составит 1,6 млн рублей.