«Синтез живописи и дизайна»: «Татнефть» подарила Альметьевску «Индустриальный сквер»

Новый «Индустриальный сквер» на территории действующей котельной в Альметьевске стал не просто новым общественным пространством, но полноценным арт-объектом. Чем привлекла новая площадка города скейтеров и bmx-еров, куда «спрятали» газовые сети промышленной зоны и почему растительность оставили без дождевателей, - в обзоре «Татар-информ».

Фото: © Антон Селезнев

«Нас заметили, для нас стали строить площадки»

«16 лет назад, когда я только начинал кататься на bmx, скейтпарков в России не было от слова совсем. Мы сами рыли трамплины, осваивали улицы и не особо нравились блюстителям правопорядка. Но нас заметили, для нас стали строить площадки», - вспоминает bmx участник X-Games, многократный победитель международных и российских соревнований Александр Никулин.

По его словам, сегодня Россия стоит среди лидеров стран по уровню развитой инфраструктуры для представителей экстремальных видов спорта.

Фото: © Антон Селезнев

Свою лепту в этом направлении вносит и Альметьевск. По оценке руководителя РОО «Федерация скейтбординга и роллер спорта в РТ» Павла Антонова, только в Альметьевске активно развивают свои навыки в скейтбординге 60 спортсменов. Их база находится неподалеку от штаб-квартиры «Татнефти», а его представители буквально захватили благоустроенный сквер Общественного центра.

Наблюдая за активным интересом молодежи к экстремальным видам спорта, «Татнефть» быстро среагировала на растущую потребность в спецплощадке. Теперь таковая у скейтеров и bmx-еров есть. Бетонный скейт-парк на 1184 квадратных метров вырос на территории котельной №2.

«Это не просто спорт, а образ жизни. Даже когда мы гуляем по улице для нас ступеньки и перила – это не архитектура города, а то, где мы можем кататься. Качественный скейтпарк – удобная интерпретация уличных фигур в одном месте. Я специально сюда приехала ради того, чтобы оценить новую площадку. И надо сказать, что только взглянув на нее, я сразу поняла, что это отличное пространство для спортсменов», - рассказала чемпионка России по скейтборду из Москвы Екатерина Шенгелия.

Фото: © Антон Селезнев

К работе над новой площадкой было привлечено конструкторское бюро FK-ramps, на счету которого большинство знаковых экстрим-парков России. По мнению спортсменов, несмотря на компактность отведенного пространства, она насыщена фигурами, что дает возможность заниматься здесь как новичкам, так и профессионалам.

«Работу выполняли опытные подрядчики: они знаю как и умеют строить подходящие спортивные сооружения для экстремальных видов спорта. Во много благодаря этому парк подходит для обучения как базовым трюкам, так и для проведения крупных соревнований федерального масштаба», - отметил Антонов.

Фото: © Антон Селезнев

Интересно, что площадка в Альметьевске стала первым проектом от FK-ramps в Татарстане. По мнению экспертов, она станет импульсом для создания в Альметьевске крытого скейт-парка и школы для любителей экстрима.

«Это цельная среда, которая сама по себе является художественным произведением»

Скейтпарк вписался в пространство нового индустриального сквера. К разработке проекта компания «Татнефть» привлекла лидеров индустрии экстремального паркостроения в России, экспертов по архитектуре, ландшафтному дизайну, паблик-арту и инженеров — строителей скейт-парков. Совместными усилиями удалось создать по-настоящему уникальное общественное пространство как по внутреннему убранству, так внешнему содержанию.

«Это не просто проект благоустройства города, а цельная среда, которая сама по себе является художественным произведением. Арт-объект представляет собой синтез искусств современной живописи, архитектуры, ландшафтной инженерии, дизайна, лазерной инсталляции. На мой взгляд, получилось гармонично», - поделился архитектор художник, один из авторов пространственного развития сквера Андрей Воронов.

Фото: © Антон Селезнев

Идея сквера у кураторов проекта возникла при переосмыслении роли промышленности в экосистеме города. Сам же он является доказательством того, что промышленные предприятия настолько плотно вросли в нашу жизнь, что могут существовать в гармонии с окружающей средой. Еще недавно территория площадью чуть больше восьми тысяч квадратных метров была огорожена забором, а из земли «прорастала» только газовая сеть.

«Идея парка родилась после того, как мы с командой пришли на это место. Мы увидели асфальтированное поле и торчащие газовые трубы. На первый взгляд нам казалось, что в плане основной идеи сквера просто не за что зацепиться. Но нас поразили растения, которые произрастали сквозь трещины асфальта. В одной из таких трещин рос прекрасный куст помидора. И мы поняли, что как бы мы ни старались, природа берет своё — она разбивает асфальт, вскрывает искусственное человеческое сознание, и все равно занимает то место, которое принадлежит ей по праву», - отметил инженер садово-паркового строительства Игорь Сафиуллин.

Фото: © Антон Селезнев

Это и стало основой философии нового пространства. Здесь деревья, травы и кустарники буквально «прорастают» сквозь асфальт, берут верх над промышленным масштабом и жесткостью линий индустриального пейзажа котельной.

По словам Сафиуллина, растения для проекта частично были собраны во время этно-ботанической экспедиции в окрестностях Альметьевска. Здесь высажено два вида дерева – сосна и береза, пять видов кустарников, таких как спирея и шиповник, а также около 50 видов многолетника. Местные растения, интегрированные в напочвенный покров, идентифицирует и само место. Развиваться он будет спонтанно, особый уход за ним не требуется.

Посадочные места расположились до 10 см ниже уровня асфальта. Это сделано для того, чтобы вся влага, которая собирается на асфальте, стекала в почву. «Этого будет достаточно – дополнительно поливаться посадки не будут, что сэкономит природные ресурсы», - подчеркнул Сафиуллин.

Рядом с саженцами расположились таблички с qr-кодами, благодаря которым можно узнать о каждой культуре более подробно.

Фото: © Антон Селезнев

В эту историю лаконично вписалась и газовая сеть. Теперь она выполняет роль малых архитектурных форм — скамеек, светильников, урн, указателей. Она являются своеобразным символом нефтедобывающей промышленности, и в частности Альметьевска, как крупнейшего центра добычи «черного золота».

Фото: © Антон Селезнев

Кроме того, «Индустриальный сквер» включил в себя уже хорошо знакомые жителям Альметьевска мурал «Теории происхождения нефти», медиа-объект «Солнечный факел», лазерную инсталляцию «Нокта».

Арт-резиденция станет точкой притяжения художников со всего мира

Глобальный арт-объект создан в рамках паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках». Однако останавливаться на достигнутом кураторы проекта не собираются. Финальным аккордом программы станет создание в Альметьевске арт-резиденции, которая откроется в Первом посёлке в рамках заключительного сезона программы.

«В ней смогут останавливаться художники, которые захотят проникнуться атмосферой самобытного города и создать для него произведение искусство. Мастерские будут открытыми. Любой желающий сможет попробовать себя в прикладных видах искусства – скульптуре, витражной технике и прочее. Хотелось бы там же проводить всевозможные воркшопы, лаборатории», - рассказала об идее куратор проекта, руководитель программы «Сказки о золотых яблоках», основатель Института исследования стрит-арта Полина Еж.

Кроме того, планируется, что в городе появятся порядка 10 новых объектов искусства, которые затронут районы, не входившие ранее в маршрут программы «Сказки о золотых яблоках».

Фото: © Антон Селезнев

«„Татнефть“ стремится создавать в нефтяном регионе комфортные условия для полноценной, активной творческой жизни людей. Мы строим детские сады, школы, медучреждения, инвестируем в развитие образования, медицины, культуры, спорта. Создание общественных пространств — одно из многочисленных направлений нашей деятельности. Уверен, наш Индустриальный сквер станет новым местом притяжения людей» — резюмировал заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» по социальному развитию Рустам Мухамадеев.