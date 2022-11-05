Альметьевск представляет Россию на Международном театральном фестивале стран Азии

С 1 по 7 ноября в Казахском национальном театре драмы имени М. Ауэзова проходит VIII Международный театральный фестиваль стран Центральной Азии, посвященный 125-летию писателя-драматурга Мухтара Ауэзова. Россию на нем представляет директор Альметьевского татарского государственного драматического театра Фарида Исмагилова.

Как рассказали «Татар-информу» в драмтеатре, наша соотечественница среди почетных гостей из Пакистана, Англии, Турции, Индии, Грузии, Кыргызстана. Вместе коллегами — исследователями театра, продюсерами, режиссерами, драматургами — она является зрителем шоукейса от начинающих деятелей театральной индустрии и выставки «Сценографы Казахстана».

Восьмой год фестиваля проходит под лозунгом укрепления сотрудничества и дружественных связей стран Центральной Азии и тюркоязычных государств в области театрального искусства.

Во время официальных встреч руководители ключевых театров обмениваются творческими идеями, а также обсуждают развитие и популяризацию искусства, транслируемого на языках тюркской группы. И в этом году говорили о расширении художественных горизонтов, переходе к созданию единого пространства для театров Центральной Азии.

В фестивале также принимают участие театры Казахстана, Татарстана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана.