Альметьевск построит новый приемно-диагностический блок ЦРБ, офис педиатра и терапевта

В ближайшее время в Альметьевске начнется строительство нового приемно-диагностического отделения ЦРБ, а также офиса врача общей практики и педиатра. Об этом в прямой трансляции своего телеграмм-канала рассказал глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

«В этом году продолжился капитальный ремонт ЦРБ. Кроме того, в ближайшее время мы начнем рыть котлован и ставить коробку для нового приемно-диагностического отделения ЦРБ. Также скоро начнется строительство офиса врача общей практики и педиатра в микрорайонах «Алсу» и «Агропоселок». И это все проекты только этого года», – подчеркнул Нагуманов.

В третье воскресенье лета, в этом году оно выпадает на 19 июня, напомнил глава района, в России отмечается День медицинского работника. Медицинский персонал, акцентировал Тимур Нагуманов, – основной вопрос помимо строительства и ремонта зданий медучреждений.

«Конечно же, медицина развивалась и будет развиваться дальше. Всем докторам могу сказать одно: мы, безусловно, можем и должны построить новые здания, ремонтировать существующие больницы, но самый главный вопрос – кто там будет работать. Я искренне благодарен вам за ваш труд, за постоянное внимание к нашим людям, к окружающим, к детям. Хочу ещё раз пожелать и вам здоровья, поздравляя с праздником!» – сказал глава Альметьевского района.