news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 4 декабря 2025 11:45

Альметьевск полностью выполнил годовой план дорожных работ по нацпроекту

Читайте нас в
Телеграм
Альметьевск полностью выполнил годовой план дорожных работ по нацпроекту

В Альметьевске завершены работы по ремонту пяти объектов улично-дорожной сети общей протяженностью почти 14,4 км в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В полном объеме завершены работы на четырех участках улично-дорожной сети регионального значения:

  • «Альметьевск – Азнакаево»
  • «Русский Акташ – Кузайкино»
  • «Альметьевск – Муслюмово»
  • «Альметьевск – Чупаево»

Участок дороги «Казань – Оренбург» – «ст. Калейкино – Набережные Челны – Заинск – Альметьевск» является переходящим. В текущем году на этом объекте успешно выполнен первый этап капитального ремонта.

На следующий год запланирован второй этап ремонта, включающий укладку верхнего слоя асфальта. В перспективе планируется продолжить ремонт еще на 3,9 километра, а полное завершение всех работ на данном участке намечено до 2027 года.

Как сообщили в администрации района, общая сумма финансирования, выделенная на ремонт дорог регионального значения, составила 570 миллионов рублей.

В России реализуются новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут воплощены 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в их рамках будет направлено 59 млрд рублей.

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.

#национальные проекты
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов встретился с генеральным директором МегаФона

Рустам Минниханов встретился с генеральным директором МегаФона

3 декабря 2025
Минниханов поздравил татарстанцев с 125-летием Салиха Сайдашева

Минниханов поздравил татарстанцев с 125-летием Салиха Сайдашева

3 декабря 2025