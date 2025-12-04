Альметьевск полностью выполнил годовой план дорожных работ по нацпроекту

В Альметьевске завершены работы по ремонту пяти объектов улично-дорожной сети общей протяженностью почти 14,4 км в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В полном объеме завершены работы на четырех участках улично-дорожной сети регионального значения:

«Альметьевск – Азнакаево»

«Русский Акташ – Кузайкино»

«Альметьевск – Муслюмово»

«Альметьевск – Чупаево»

Участок дороги «Казань – Оренбург» – «ст. Калейкино – Набережные Челны – Заинск – Альметьевск» является переходящим. В текущем году на этом объекте успешно выполнен первый этап капитального ремонта.

На следующий год запланирован второй этап ремонта, включающий укладку верхнего слоя асфальта. В перспективе планируется продолжить ремонт еще на 3,9 километра, а полное завершение всех работ на данном участке намечено до 2027 года.

Как сообщили в администрации района, общая сумма финансирования, выделенная на ремонт дорог регионального значения, составила 570 миллионов рублей.

В России реализуются новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут воплощены 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в их рамках будет направлено 59 млрд рублей.