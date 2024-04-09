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Общество 9 апреля 2024 21:00

Альметьевск отправил первый транш гумпомощи пострадавшим жителям Орска

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Альметьевск отправил первый транш гумпомощи пострадавшим жителям Орска

Сегодня из Альметьевского района Татарстана пострадавшим от наводнения жителям Орска отправили две тонны гуманитарной помощи — по инициативе главы муниципалитета Тимура Нагуманова было закуплено более 2 тыс. штук пятилитровых бутылок воды (10 тонн) и пять надувных лодок.

Жители Альметьевска собрали более 100 коробок, в которые упаковали всё самое необходимое. Это теплая одежда, обувь, белье, средства личной гигиены, одеяла и подушки, антисептики и влажные салфетки, продукты питания. В сборе приняли участие 95 альметьевцев.

Помогали грузить вещи все неравнодушные горожане. Никита Иванов, студент торгово-экономического техникума, пришел сегодня на пункт сбора гуманитарной помощи.

«Я ехал домой после пар, в группе написали, что нужно помочь с гуманитарной погрузкой. Я сразу же переоделся и приехал сюда. Если я вижу, что нужна помощь, я по возможности помогаю. Если ты поможешь сейчас, то бумерангом обязательно вернется. К тому же моя помощь может спасти чью-то жизнь», — рассказал Никита.

Работа по сбору помощи продолжается. Прием гуманитарной помощи ведется каждый день с 8 до 20 часов по адресу ул. Ленина, д. 21 (Молодежный центр).

Контактный номер телефона: 8 (5555) 26-01-01.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в затопленном Орске работают более 700 спасателей МЧС России. Для эвакуации, помощи и спасения пострадавших используются плавающие транспортеры вместительностью до 50 человек, моторные и надувные лодки.

В Оренбургской области из-за поднятия уровня воды в реке Урал введен режим ЧС. Утром 9 апреля вода поднялась до 897 сантиметров при том, что 930 сантиметров — это уже опасная отметка. В результате в регионе оказались подтоплено 2032 приусадебных участка и 1580 домовладений. Сейчас пик паводка идет на спад.

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.

#весенний паводок
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