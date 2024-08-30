Альметьевск и Набережные Челны вступили в Ассоциацию городов Поволжья

Татарстанские Альметьевск и Набережные Челны, а также два города Башкортостана, Салават и Нефтекамск стали членами Ассоциации городов Поволжья. Об этом было объявлено на юбилейном 50-м заседании ассоциации, сообщает пресс-служба полпреда Президента России в Приволжском федеральном округе.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента России в ПФО

Мероприятие состоялось в Уфе в рамках празднования 450-летия основания города. В работе собрания участвовали полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров, глава республики Радий Хабиров, руководители городов округа, главы МСУ Донецка, Луганска и Екатеринбурга, представители федеральных и региональных органов госвласти, общероссийских и межрегиональных союзов и ассоциаций. Татарстан представляли замглавы Альметьевского района Марат Гирфанов, замглавы муниципального образования Казани Евгения Лодвигова, заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин, начальник Финансового управления исполкома столицы РТ Ирек Мухаметшин, первый заместитель руководителя исполнительного комитета Набережных Челнов Илья Зуев и заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина.

Открывая заседание, Игорь Комаров напомнил, что главной задачей ассоциации, как отмечал Президент России Владимир Путин, должно быть повышение благополучия и качества жизни людей.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента России в ПФО

Центральным вопросом повестки стали вопросы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. В частности, обсуждались финансовые меры поддержки, выплаты из местных бюджетов.

Полпред отметил необходимость усилить сотрудничество регионов ПФО с государственным фондом «Защитники Отечества», в том числе в адаптации и социализации бойцов после возвращения. Также была затронута помощь семьям погибших. Главам муниципалитетов необходимо создать условия для улучшения работы филиалов и представительств фонда. С 1 июня 2023 года в 14 филиалов «Защитников Отечества» в Приволжском федеральном округе поступило свыше 250 тысяч запросов на оказание помощи. При этом большая часть из них уже решена.

«Необходима прямая связь с работниками фонда, совместное с ними решение проблем ветеранов спецоперации и членов их семей. Здесь очень важен комплексный подход в решении проблем, взаимодействие с разными ведомствами на муниципальном и региональном уровне», — подчеркнул Игорь Комаров.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента России в ПФО

Еще два пункта повестки заседания были связаны с вопросами бюджетирования решений судов и предписаний контрольно-надзорных органов, а также опытом городов и регионов в области ответственного обращения с животными и регулирования численности таких животных.

Так, участники обсудили механизмы восполнения незапланированных дополнительных расходов местных бюджетов, которые случаются на протяжении года для выполнения решений судов и предписаний контрольно-надзорных органов. В частности, с докладом выступил начальник Финансового управления исполкома Казани Ирек Мухаметшин.

Он отметил, что по состоянию на 1 июля 2024 года на исполнении в столице РТ находилось 715 требований контрольно-надзорных органов и решений судов на общую сумму 22,5 млрд рублей. Из них 596 требований на сумму 10,9 млрд рублей и 119 судебных решений на сумму 11,6 млрд рублей.

«Отмечу, что данный объем сопоставим с суммой собственных доходов города Казани. В основном требования касаются таких сфер, как социальная сфера, безопасность дорожного движения, гражданская защита, жилищно-коммунальное хозяйство, охрана природы, земельные и жилищные вопросы», — отметил докладчик.

По его словам, несмотря на большое количество требований, поступающих от надзорных органов, муниципалитет принимает все необходимые меры для их своевременного решения. Исполнение осуществляется за счет разных источников — как городских, так и республиканских, федеральных средств. К примеру, в 2023 году были выполнены требования контрольно-надзорных органов и судебные решения на сумму 1,828 млрд рублей, в том числе за счет средств городского бюджета — более 600 млн рублей.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента России в ПФО

В первом полугодии текущего года на исполнение таких требований из бюджета Казани было направлено 775 млн рублей. Их исполнение осуществляется за счет различных программ. К примеру, прекращение эксплуатации иловых полей, размещения на них отходов в Казани и рекультивация земель осуществляются в рамках федеральной программы «Оздоровление Волги». Общий объем финансирования по проекту превышает 8 млрд рублей, привел пример Мухаметшин.

«Из общей суммы требований, которая составляет больше 22 миллиардов, 2,8 млрд приходятся на окончание работ по рекультивации иловых полей общей площадью более 10 гектаров, которые на начало реализации проекта были полностью заполнены», — уточнил спикер.

Также он рассказал участникам о решении вопросов в социально-культурной сфере — наиболее крупной по количеству объектов и средств, необходимых для исполнения требований.

По словам Мухаметшина, несмотря на большой объем выделенных средств и выполненных работ, количество нерешенных вопросов по-прежнему остается большим. Это, в свою очередь, влечет наложение административных штрафов и приводит к дополнительным расходам из бюджета города. С 2022 года сумма штрафных санкций превысила 40 млн рублей, из них 11 млн – за первые шесть месяцев 2024 года.

«В бюджете Казани расходы капитального характера не предусмотрены. В связи с этим город вынужден изыскивать дополнительные источники финансирования. Это или остатки на начало года, или дополнительные доходы для решения данных вопросов», – заметил начальник Финансового управления исполкома.

Отдельные особо крупные проекты муниципалитет старается включить в федеральные и региональные программы.

«Одним из предложений для выхода из сложившейся ситуации является разработка и согласование с контрольно-надзорными органами на этапе вынесения предписания плана по устранению выявленных нарушений. Также считаем целесообразным предусмотреть механизм проведения профилактических мероприятий в рамках государственного контроля за деятельностью органов местного самоуправления и их должностных лиц по аналогии с федеральным законом №248 о государственном и муниципальном контроле в Российской Федерации», – заключил докладчик.

По поручению полпреда в субъектах ПФО регулярно проводится мониторинг проверочной деятельности территориальных подразделений федеральных структур в отношении органов МСУ. Итогом таких мероприятий становятся рекомендации по уменьшению числа проверок там, где риск нарушений ниже. Это позволило на 10% снизить количество обращений в органы прокуратуры.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента России в ПФО

Своим опытом в области ответственного обращения с животными и регулирования численности животных без владельцев поделились советник губернатора Московской области по вопросам защиты животных, член совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Илона Броневицкая и заместитель главы города Ижевска Вера Решетникова.

Напомним, что рекультивация иловых полей биологических очистных сооружений в Казани проводится в рамках реализации национального проекта «Экология».