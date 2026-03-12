Альметьевск доставил 60-й гуманитарный конвой в зону СВО

Альметьевский район направил в зону специальной военной операции 60-й гуманитарный конвой. Общий вес доставленного груза превысил 15 тонн. Помощь предназначена для военнослужащих, среди которых мобилизованные и добровольцы из Альметьевского района.

В состав гуманитарного груза вошли беспилотные летательные аппараты, оптоволоконное оборудование, два автомобиля «Нива», четыре квадроцикла, дизельные и бензиновые генераторы, автономные обогреватели, комплекты специализированных инструментов и запасные части. Также бойцам традиционно доставили продукты питания и именные посылки от родственников и волонтерских объединений Альметьевска.

Помощь была распределена между четырьмя воинскими подразделениями, где проходят службу уроженцы района.

Сопровождение и передачу гуманитарного груза лично осуществили депутаты городского Совета Альметьевского муниципального района — заместитель начальника штаба по поддержке мобилизованных и добровольцев Вячеслав Колотовкин и Рамиль Закиров.

Отправка очередного конвоя стала результатом совместной работы администрации района, предприятий, общественных объединений и жителей, участвующих в сборе и формировании помощи для военнослужащих.

В Альметьевске продолжает работать штаб гуманитарной помощи семьям участников специальной военной операции. Обратиться за поддержкой можно по телефону 8 (8553) 26-01-01 ежедневно с 8:00 до 20:00.