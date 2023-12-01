Альметьевцы выбрали для Объездной новое название — улица Защитников Отечества

Жители Альметьевска путем голосования выбрали новое название для улицы Объездная. Голосование на своей странице в одной из социальных сетей запустил глава района Тимур Нагуманов. Оно состояло из двух этапов. На втором альметьевцы могли выбрать из пяти вариантов-финалистов: улица Защитников Отечества, Казанская, Молодежная, Юбилейная, Экологическая, а также предложить свой вариант.

«По итогам голосования большинство проголосовало за улицу Защитников Отечества. Она набрала 29% голосов (271 человек). Название для рассмотрения представлено Комиссии по топонимике. В случае одобрения новое название будет представлено городскому Совету депутатов для принятия окончательного решения», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района РТ.

Из «своих вариантов» горожане предлагали назвать улицу именем В. В. Путина, а в центре этой улицы в дальнейшем сделать площадь имени Президента РФ. Также прозвучали варианты переименовать улицу в честь Тимура Нагуманова и Евгения Черемисина. Еще ряд горожан хотел бы видеть вместо Объездной улицу Героев СВО.

Стоит отметить, что эта улица является одной из четырех основных городских артерий наряду с улицами Советская, Ленина и Шевченко.

Улица активно застраивается двумя новыми микрорайонами — «Алсу» и «Экополис». Также здесь развивается сфера услуг — строятся новые объекты. В этом контексте старое название — Объездная будет звучать довольно странно.