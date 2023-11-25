Альметьевцы собрали медикаменты для бойцов и технику для операторов из подразделения БПЛА

Студенты Альметьевского политехнического техникума организовали сбор гуманитарной помощи для военнослужащих ВС России, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района.

Были собраны первой необходимости: теплые вещи и медикаменты. Также передан нетбук для ребят — операторов из подразделения БПЛА.

Кроме того, студенты открыли пункт по плетению маскировочных сетей для бойцов спецоперации и отправили вместе с гуманитарной помощью два своих изделия.

Бойцы с передовой благодарят неравнодушных жителей города и всех тех, кто вкладывает свои силы в приближение Победы.

«Низкий поклон всем волонтерам! — пишут они. — Люди, далекие от этой области, даже не представляют, какой это тяжелый, почти круглосуточный труд! Каждому, кто вложил душу, ребятам от нас, бойцов, большое спасибо! Вы — наша сила в тылу».

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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