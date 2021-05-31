Альметьевцы смогут установить новые домофоны с камерой, которые открываются дистанционно

В Альметьевске начали устанавливать современные домофоны, которые значительно отличаются от парка домофонов, существующих в городе — обычной кнопочной модели и трубки в квартире. Об этом в прямом эфире главы района Тимура Нагуманова рассказал начальник местного оператора связи Артем Надин.

«Мы запустили новый сервис установки домофонов с цифровой панелью, который значительно отличается от парка домофонов, который есть в городе», — отметил докладчик.

По словам Надина, новое устройство предлагает более расширенную цифровую модель, которая позволяет поддерживать видеоконтент, дистанционное открывание двери. Корпуса домофонов интивандальные, металлические.

«Ключевая особенность — наличие собственного мобильного приложения. Можно открывать с любой точки планеты входную дверь в подъезде, при этом видеть на видео, кто стоит возле двери», — объяснил Надин.

При этом, по словам спикера, никакой дополнительной платы за новый домофон у жителей взиматься не будет. Сумма оплаты останется прежней.

«Для нас это инвестиционный проект. Больше того, что платит сейчас житель за домофон, он платить не будет», — рассказал Надин.

За каждой панелью будет осуществляться мониторинг. «При любом повреждении мы видим, какая панель в каком подъезде сломалась, чтобы сервисная бригада оперативно выехала и отремонтировала поломку», — отметил докладчик.

Дальше возможности будут расширяться. «В будущем планируется видеоаналитика, а также открытие дверей через Bluetooth»,— поделился планами Надин.



Чтобы установить в доме современный домофон, альметьевцам необходимо обратиться в свою управляющую компанию.