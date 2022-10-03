Альметьевцы приступили к обучению по тактике ведения боя и управлению беспилотниками

Первая группа добровольцев в Альметьевске приступила к обучению по тактике ведения боя, оказанию первой медицинской помощи и управлению беспилотными летательными аппаратами. Как рассказали «Татар-информу» в администрации района, сформирована группа из 30 парней.

Курсы проводятся на базе ДОСААФ. Всех желающих здесь учат, как остановить кровотечение и правильно наложить жгут. Занятия проводят волонтеры-медики, представители спецназа, а также те, кто уже побывал в зоне военной спецоперации на Украине.

«Инструктора горят тем, чтобы подготовить ребят к различным возможным ситуациям. Как например, правильно наложить жгут самому себе, какие жгуты должны быть, как вытаскивать бойцов из-под линии огня — с какой стороны к нему подползти, как закрепить и вывести», — поделились в администрации.

Курсы длятся по 10 дней.

Напомним, частичную мобилизацию в стране Президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Планируется призвать в общей сложности 300 тыс. резервистов, подробнее о принципах призыва можно прочитать в материале «Татар-информа».