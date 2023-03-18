Альметьевцы представят спектакль «Где Родина моя?» на театральной неделе в Казани

Во вторник, 21 марта, Альметьевский драмтеатр покажет спектакль «Где Родина моя?» / «Кайда минем илем?» в концертном зале Казанского государственного института культуры. Показ пройдет в рамках проекта «Неделя театра в КазГИК», организованного по случаю празднования Дня театра.

Как рассказали «Татар-информу» в театре, неделя начнется 20 марта и завершится 27 марта. Цель проекта — популяризация театрального искусства среди детей и представителей молодого поколения.

Нацистами 25 августа 1944 года в берлинской тюрьме Плётцензее были казнены Муса Джалиль, Гайнан Курмашев и их соратники, всего одиннадцать «особо опасных государственных преступников» — советских военнопленных татар.

Спектакль «Где Родина моя?» / «Кайда минем илем?» составлен по воспоминаниям Гарафа Фахрутдинова, легионера «Идель-Урала», который был родом из поселка Карабаш. Это история части «непрощенных» — артистов капеллы и культвзвода. Они не участвовали в боевых операциях, не давали присягу вермахту, им не давали оружия. Гараф Фархутдинов исполнял главные роли в пьесах Джалиля и Курмаша, пел старинные татарские песни. На пластинках, найденных в лейпцигском архиве, записаны татарские народные песни в исполнении капеллы. Звучат они и в спектакле.

Необходимо отметить, что подавляющее большинство артистов, занятых в спектакле, — студенты-заочники Казанского института культуры. Они будут выступать на сцене своей alma mater.

Во время недели театра в КазГИК пройдут мастер-классы по режиссуре, актерскому мастерству, сценической речи и сценическому движению от преподавателей кафедры театрального творчества.

В учебном театре будут организованы показы выпускных и курсовых спектаклей студентов. А с 20 по 22 марта в концертном зале КазГИК со спектаклями наряду с Альметьевским театром выступят Татарский государственный академический театра имени Галиасгара Камала и Буинский драмтеатр.