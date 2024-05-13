Неравнодушные жители Альметьевского района РТ продолжают собирать и отправлять гуманитарную помощь для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции

12 мая 2024 года альметьевцы отправили гуманитарную помощь для полка 1234 и батальона «Алга». В состав гуманитарного груза вошли маскировочные сети, нашлемники, гигиенические наборы, продукты питания, вещи, перевязочные материалы, поролон, банки для изготовления мини-печек и многое другое.

«Благодарим всех, кто принимал участие в сборе и отправке гуманитарного груза. Каждый из вас вносит свой неоценимый вклад в дело поддержки наших защитников. Мы желаем нашим ребятам мужества, стойкости и скорейшего возвращения домой. Пусть наша помощь поможет им приблизить этот день», — говорят волонтеры Альметьевска.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, на сегодняшний день из нефтеграда на СВО отправлено 430 тонн гуманитарной помощи на сумму свыше 410 млн рублей.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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