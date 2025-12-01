Альметьевцы могут исполнить детские мечты в рамках акции «Ёлка желаний»

В Альметьевске стартовала ежегодная благотворительная акция «Елка желаний», которая проводится с 2018 года. За это время она подарила радость и надежду более чем 3 тыс. детей из малоимущих и многодетных семей. Традиционно акция проходит в преддверии Нового года, позволяя жителям города исполнить детские мечты и внести частичку тепла в праздники тех, кто особенно нуждается в поддержке.

Как уточнили в администрации района, в акции участвуют дети в возрасте от 3 до 17 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, ребята с ограниченными возможностями здоровья, сироты, а также дети погибших участников специальной военной операции. Каждый ребенок оставляет свое заветное новогоднее желание, которое размещается на специальных шарах, украшающих елку.

Любой желающий может принять участие в акции и исполнить одно из детских желаний. С 1 по 30 декабря в здании администрации города по адресу ул. Ленина, 39 установлена новогодняя елка с шарами-желаниями. Посетить ее можно с понедельника по пятницу с 7:00 до 17:00.