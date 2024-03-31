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Альметьевцы доставили пять тонн помощи военнослужащим в зону СВО
Очередной, 20-й гуманитарный конвой прибыл в зону специальной военной операции из Альметьевска. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района, общий вес доставленной помощи составил 5 тонн.
В состав этой партии помощи вошло всё самое необходимое по заявкам бойцов: квадрокоптеры, строительные материалы, личные посылки, продукты питания, маскировочные сети, питьевая вода, теплые вещи, медикаменты и многое другое.
«Альметьевские предприятия, общественные организации и обычные граждане стоят плечом к плечу с нашими военнослужащими и их близкими. Поддержка оказывается со всех сторон и будет продолжена до полной победы! Хочется сказать огромное спасибо за помощь, отзывчивость и заботу. В наше непростое время как никогда важны единение и сплоченность ради общего результата!» — заявил глава района Тимур Нагуманов.
В пресс-службе района напомнили, что штаб «Своих не бросаем» работает ежедневно, принимая всё необходимое для бойцов. Каждый желающий может своими руками внести вклад. Связаться с волонтерами можно по номеру телефона: 8 (8553) 26-01-01.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых фигурирует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.
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