Альметьевцам представят театр кукол для взрослых в постановке казанской труппы

Альметьевск с гастролями 27 и 28 октября посетит казанский театр кукол «Экият», но представит не только спектакли для маленьких зрителей, но и постановку в редком жанре – кукольный спектакль для взрослых с названием «Ханума». Событие анонсирует пресс-служба театра кукол «Экият».

Помимо «Ханумы», билеты на которую, к слову, можно приобрести по Пушкинской карте, альметьевцы смогут увидеть интерактивную поучительную сказку для самых маленьких «Не хочу, не буду», а также лирическую, мистическую и где-то даже трагическую историю по мотивам русской народной сказки «Крошечка-Хаврошечка».

Спектакли будут показаны на сцене Альметьевского Татарского Государственного драматического театра.