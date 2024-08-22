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Альметьевцам объяснили, откуда взялся долг в 40 тыс. рублей на счет-фактурах
С 2014-го «Татэнергсбыт» и «Фонд ЖКХ» заключили договор на обслуживание дома по капремонту. И с января, по поручению Фонда, жителям стали начислять долги ЗА ВЕСЬ период обслуживания. Так представители вышеупомянутых организаций объяснили жителям села Новотроицкое Альметьевского района, откуда взялся долг в 40 тыс. рублей за капремонт.
«Так по адресу Луговая, 9 в январе было произведено начисление. По платежным документам. Это разовые начисления с той датой, которую нам поручил Фонд ЖКХ. Получается, это долги за весь период существования этого дома, когда оплата по взносам не производилась», — цитирует начальника офиса обслуживания населения АО «Татэнергосбыт» Раиля Тухватуллина ТНВ.
Уточняется, что доначисления установили жильцам из-за того, что долгое время дом не числился ни в одной управляющей компании, но ее представители готовы реструктуризировать долг. В «Фонде ЖКХ» напомнили, что во время реструктуризации задолженности перестают начислять пени, а в отношении должников не ведут претензионно-исковые работы.
Подробнее – в сюжете ТНВ.
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