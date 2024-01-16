Алмаз Хамзин рассказал, как впервые увидел Ильгама Шакирова и Альфию Авзалову

Фото: © «Татар-информ», Абдул Фархан

Заслуженный деятель культуры РТ Алмаз Хамзин поделился воспоминаниями детства о том, как он в школьном возрасте впервые увидел легендарных артистов Ильгама Шакирова и Альфию Авзалову.

«Я был примерно в шестом классе. Альфия апа и Ильгам абый приехали в соседнюю деревню с концертом. На тот момент я их еще ни разу не видел, слышал только их имена. Это было летом, самая пора окучивать картошку. Родители сказали, что на концерт разрешат пойти, только если закончу работу. И я очень старался, весь день трудился на огороде», – рассказал артист.

По его словам, он увидел, как по перекрестку идут высокий стройный молодой мужчина и привлекательного вида женщина.

«Я их видел вместе. Эта женщина прислонила голову к плечам молодого человека, и запела очень красиво. Я подошел к ним. Она сказала: “Жарко очень, голову тебе напечет, иди уже домой”. И погладила меня по голове. После этого я еще поработал. На концерт идти мне разрешили. Вечером на концерт собрались жители со всех окрестных деревень. Сцену оборудовали на кузове машины. Мы, мальчишки, едва могли что-то увидеть. Но я слышал, как объявляют Ильгама Шакирова и увидел его - это был тот самый высокий молодой мужчина. А Альфия Авзалова - та красивая женщина», – рассказал Алмаз Хамзин.

Он добавил, что позже, когда он сам стал артистом и выступал на концертах вместе с Альфией Авзаловой, он вспоминал этот случай.

«Альфия апа мне говорила: “Откуда ты такой родился?”, имея ввиду мои способности к юмору, артистизм. А я ей отвечал: “Это ты меня погладила по голове тогда, вот я таким и остался”. Показывал ей свою лысую голову», – рассказал артист.

Алмаз Хамзин также отметил, какое огромное наследие оставили Альфия Авзалова и Ильгам Шакиров своему народу. «Невозможно передать словами. Их песни нас вдохновляли, воспитывали нас нравственно», - сказал он.

16 января исполнилось 5 лет со дня смерти народного артиста РСФСР и ТАССР Ильгама Шакирова. 15 января - 91 год со дня рождения заслуженной артистки РСФСР, народной артистки ТАССР Альфии Авзаловой. Эти памятные даты Татарская государственная филармония отметила возложением цветов и поминальным мероприятием на могилах легендарных артистов на кладбище Новой Татарской слободы.

Зиля Мубаракшина