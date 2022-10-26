Алмаз Хамзин презентовал свою книгу «Биш татар»

Известный татарский шоумен, певец и артист юмористического жанра Алмаз Хамзин представил публике свою новую книгу. Презентация книги «Биш татар» («Пять татар») прошла в ресторане «Китап-club» в Казани.

По словам самого автора, его творение рассказывает об истории становления пяти прославленных мастеров юмора и сатиры.

«У меня была группа, состоящая из одних народных артистов. Это знакомые каждому татарину великие имена: Равиль Шарафиев, Рашит Шамкаев, Рашит Сабиров, Халим Залялов. Пятый, руководитель этой группы, — я сам. Я изучил их, написал, как они развивались на актерском поприще, как стали популярными, что испытали на своем пути. В книге много психологии», — пояснил Алмаз Хамзин.

Книга «Биш татар», включающая четыре рассказа и одну ироническую пьесу, вышла в Татарском книжном издательстве тиражом в 1100 экземпляров.