Алмаз Халиуллин: Финал «Татар кызы» пройдет в самом большом зале Пензы

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Финал Международного конкурса красоты и таланта татарских девушек «Татар кызы» пройдет 11 сентября в городе Пензе. По словам исполнительного директора Алмаза Халиуллина, событие состоится в крупнейшем зале Пензы на 1600 мест. Об этом он рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Финал пройдет в самом большом зале Пензы вместительностью 1600 зрителей. Подготовка к финалу шла в течение года. Мы держали связь с администрацией Пензенской области. Спасибо им за поддержку. Оргвопросы решаются, жители Пензы, наши соплеменники ждут этого события. Программа очень содержательная», – сказал Халиуллин.

Он также подчеркнул, что татарская автономия Пензенской области оказала проекту всестороннюю поддержку.

«Руководитель татарской автономии, Туктаров Жиганша Зейнятуллович работает очень активно. В феврале автономия отметила свое 20-летие. Власти области тоже оказывают автономии большую помощь. В Пензенской области проживает очень много наших соплеменников, поэтому думаем, что сможем собрать 1600 человек, что приедут татары также из соседних областей», – поделился спикер.

Алмаз Халиуллин первый год работает в должности исполнительного директора конкурса.

«Я совсем недавно приступил к этой должности. Спасибо руководству за доверие, также я благодарен прежнему исполнительному директору Гузелии Гиниятуллиной. Мы с ней всегда на связи», - прокомментировал он.

Гелюза Ибрагимова