«Алмаз Синема» приглашает на премьеру криминальной драмы «‎Сказка для старых»

«Алмаз Синема Родина» приглашает казанцев на премьерный показ криминальной драмы «Сказка для старых». Сеанс стартует в 19.00 11 октября в ЦБД «Родина» (Баумана, 44). Фильм представит и обсудит кинокритик Адиля Хайбуллина.

«Сказка для старых» — российский независимый фильм, режиссерский дебют писателя и театрального режиссера Романа Михайлова и актера Федора Лаврова. Картина удостоена Гран-при XX Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», а также принимала участие в VI Фестиваля нового российского кино «Горький fest».

О чем фильм: криминальный авторитет Батя отправляет троих своих «сыновей» на поиски печально известного бандита Мули. Вот только Мулю убили и похоронили три года назад, а недавно его, живого и здорового, увидели сразу в трех городах: Петербурге, Новосибирске и Ростове. Теперь каждый из них совершит свое путешествие туда, где все не то, чем кажется…

Возрастные ограничения: 18+

Билеты доступны по ссылке или на сайте almazcinema.ru.

Смотрите фильм «Сказка для старых» с 13 октября в сети кинотеатров Алмаз Синема ( ЦБД «Родина» / ТРЦ «XL» / ТЦ «Сити-Центр» / ТОЦ «Suvar Plaza»)

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