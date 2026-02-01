Алмаз Миргаязов, Kitap FM: «Татарское книжное наследие должно жить в удобных форматах»

Почему чисто разговорное радио не так востребовано на татарском языке? Может ли любой человек озвучить аудиокнигу? Почему у современной литературы женское лицо? В чем польза каверов татарских ретро-песен? Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал главный редактор радио «Китап», отметившего в январе свое 5-летие, Алмаз Миргаязов.





Алмаз Миргаязов: «Наша задача – не количество, а качество. Нам нужны люди, которые умеют размышлять, принимать самостоятельные решения»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Чисто говорильный формат на татарском менее востребован, чем синтез литературно-музыкального радио»

– Алмаз, когда и как появилось радио «Китап»?

– В виде приложения на iOS и Android мы запустились 7 мая 2020 года. А как эфирное радио стартовали в Казани 14 января 2021 года. Разрешение на эфирное вещание и частота были получены в Федеральной конкурсной комиссии в конце 2019-го, около года ушло на сбор технической и нормативной документации.

– Вы имели к этому отношение? Изначально были руководителем радио?

– Да, имел отношение и к идее радиостанции, и к разработке ее концепции. До сегодняшнего дня это, скажем так, мой «рок», часть моей судьбы (смеется). Вообще я всю жизнь работаю на радио, из них 15 лет проработал директором сети радиостанций «Татар радиосы».

– «Татар радиосы», не в обиду ему и его слушателям, специализируется на попсе. Почему вы почувствовали необходимость в более нишевом проекте?

– На самом деле, это подсказала сама жизнь. Процесс снижения культуры книгочтения ускоряется с каждым годом, то есть читатель, а новый читатель тем более, все больше отдаляется от бумажной книги. Но мы не можем утратить литературное наследие татарского народа, которое насчитывает несколько столетий, начиная со времен Золотой Орды. В Союзе писателей Татарстана более 300 человек – это же уникальный случай для России, других таких союзов в стране, наверное, нет. Нужно было сделать что-то, чтобы действующие писатели, советские классики и литература, написанная века назад, не оказались в оторванном от всех нас состоянии. Чтобы это наследие продолжало жить в удобных для потребителя форматах. Мы восприняли это не как проблему, а как возможность развития татарской литературной культуры на новых, современных платформах.

– То есть изначально это был проект про аудиокниги?

– Да, изначально мы делали радио, которое круглосуточно вещало бы в формате аудиокниги. Но со временем, уже запустившись и изучив общественное мнение, мы поняли, что чисто говорильный формат на татарском языке менее востребован, чем синтез литературно-музыкального радио.

Поэтому мы отвели 50 процентов эфира музыке и 50 процентов – литературе. При этом музыка – это не сегодняшняя попса, а то, что проверено годами и веками. Хиты 90-х, советское наследие, народные песни, их перепевки. И отдельные новые произведения, близкие национальному духу.

«Запустившись и изучив общественное мнение, мы поняли, что чисто говорильный формат на татарском языке менее востребован, чем синтез литературно-музыкального радио» Фото: rais.tatarstan.ru

«РАО право по-своему, мы – по-своему. Понимания пока не нашли»

– К музыке еще вернемся, а пока такой вопрос: у вас есть вещание онлайн на сайте? Я попытался послушать live, нажал соответствующую кнопку, но эфир так и не услышал.

– Мы убрали вещание на сайте, потому что Российское авторское общество (РАО) дошло и до интернета и стало требовать деньги за использование авторских прав в Сети. У «Китапа», к сожалению, таких средств пока нет, поэтому для онлайн-прослушивания нужно скачивать приложения на иностранных платформах.

РАО защищает интересы авторов слов и музыки, это понятное стремление. Мы, со своей стороны, пытаемся продвигать татарскую национальную культуру. Они правы по-своему, мы – по-своему. Но понимания мы пока не нашли.

– А с авторами литературных произведений и их наследниками нет таких проблем?

– С ними, тьфу-тьфу, проблем не было. Мы, как правило, им звоним, пишем, берем разрешение на использование «больших» произведений. Сразу оговорюсь, что то, что мы записываем, не хранится в базе радио, а сразу выкладывается в телеграм-канал, видеохостинги, соцсети. То есть записи этих произведений есть везде, и претензий к нам от авторов ни разу не было, даже если кого-то из них мы не нашли. Наоборот, такие авторы сами нас находят, звонят и говорят спасибо.

– А озвучиваете вы своими силами?

– Да. В этом году получили финансирование со стороны Комиссии при Раисе Татарстана по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ, под руководством Марата Готовича Ахметова. Уже подготовили большой список новых, в том числе «длиннометражных» классических произведений, которые будут записаны в этом году.

Планируем записать, например, Гумера Баширова (ему нынче исполняется 125 лет) – у него огромное наследие, которое сегодня, к сожалению, читают не так часто и много, как в 60-70-е годы прошлого века. Это бессмертные произведения «Намус», который в свое время был переведен на 40 с лишним языков мира, также «Сиваш» и другие. В рамках Года воинской и трудовой доблести, объявленного в Татарстане, хотим записать несколько длиннометражных вещей Хисама Камалова, Абдурахмана Абсалямова, посвященных Великой Отечественной войне, в том числе роман «Газинур».

– Что из татарской литературы приятно удивило лично вас за последнее время?

– Знаете, этого писателя я лично знаю, наверное, уже лет тридцать. Это Марат Амирханович Амирханов, ему уже далеко за девяносто, он всю жизнь проработал в редакции журнала «Сююмбике». Я знал и знаю его как большого журналиста, знал, что он пишет и литературные произведения, но, к сожалению, ни разу их не читал. А однажды нашел в библиотеке его книгу и буквально залип. Потому что так понимать женскую душу, так подробно описывать именно женские переживания… Может быть, сами женщины не понимают свою душу так, как Марат Амирханов. Я был в шоке от его произведений о солдатках – женах фронтовиков.

«В виде приложения на iOS и Android мы запустились 7 мая 2020 года. А как эфирное радио стартовали в Казани 14 января 2021 года» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нам нужен осознанный слушатель, который умеет размышлять»

– Давайте поговорим о вашей аудитории. Вы же изучаете вашего слушателя?

– Конечно. Сегодня есть множество инструментов, которые позволяют общаться со слушателем напрямую, в режиме реального времени. У нас это происходит в четыре этапа.

Первый этап: изучение того, что хочет аудитория. Мы находим в соцсетях сообщества, где размещаются художественные произведения или происходит их обсуждение, изучаем, кто что читает, кто чем интересуется. И на основе этого анализа составляем список своих произведений.

Второй: после записи книги и ее размещения, допустим, во «ВКонтакте» или в телеграм-канале, изучаем реакцию уже на готовый продукт.

Третье: закидываем стихи в исполнении определенного актера и изучаем интерес аудитории к его риторике, голосу, интонации.

И четвертое: спрашиваем мнение аудитории о старых или новых песнях, которые выпустили в эфир. Например, пишем: «Вот нашли новую песню. Как вам? Хорошо поет или так себе?» Люди отзываются, пишут комментарии.

Что касается количественных показателей, то они, естественно, тоже отслеживаются. Есть два критерия по количеству радиослушателей: ежедневное прослушивание, то есть количество людей, включающих радиостанцию хотя бы раз в течение дня, и еженедельное – здесь учитываются включающие ее хотя бы раз в течение недели. Так вот, ежедневных слушателей в Казани у нас около 46 тысяч, а еженедельных – около 72 тысяч.

– Это хорошие цифры для вашего рынка?

– Неплохие. Это не первая тройка, даже не первая пятерка, но цифры хорошие – около 4-5% от радиоаудитории Казани. Но наша задача – не количество, а качество. Нам нужны люди, которые умеют размышлять, принимать самостоятельные решения. Есть ведь два вида слушателя. Первый, как вы сказали, «попсовый», который слушает радио как фоновый раздражитель. Ему надо, чтобы «не грузило» – чтобы песенки повеселее, смысл не особо замысловатый. И другой слушатель – более осознанный, который хочет смысла и глубины. Вот такая аудитория нам и нужна. Понятно, что она в разы меньше, чем первая.

«Сегодняшние хиты составляют половину музыкального материала, а все остальное – это ретро-хиты и песни 90-2000-х годов» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Пять-шесть лет назад каверов старого песенного фонда было не так много. Мы стали одним из триггеров, который запустил его регенерацию»

– Как мы уже выяснили, на вашем радио есть и «олдовая» музыка, и современная. В какой они все-таки пропорции?

– Когда я представлял наш проект в Федеральной конкурсной комиссии в Москве, я сказал, что на «Китапе» будет только народная и классическая музыка. Но, видимо, я переоценил ее объем. Для круглосуточного вещания этого даже близко не хватало.

Поначалу основой нашего музыкального вещания были песни Альфии Авзаловой, Вафиры Гиззатуллиной, Зухры Сахабиевой, Флеры Сулеймановой, Ильгама Шакирова, Тагира Якупова, Габдуллы Рахимкулова и т. д. Потом я потихоньку начал искать перепевки, которых в 2020-2021 годах было не так много. Те каверы, что я нашел, мы начали выдавать параллельно с забытыми ретро-песнями, которые я тоже раскапывал в интернете. Так мы вышли на соотношение 50 на 50. Современные певцы начали прислушиваться к этим вещам, популярным в 60-х, 70-х, 80-х, даже в 90-х, поняли, что они совсем не плохие, и стали все чаще использовать их в своем репертуаре.

Сегодня, когда вы открываете какой-нибудь «Нельзяграм», вы регулярно встречаете современный драйвовый кавер песни, которую я нашел, допустим, в 2021 году. Скажем, ранние песни Альфины Азгамовой у нас уже как бы почти забыли, а в 2025 году одной из самых популярных оказалась ее песня «Онытмаган», записанная в середине 2000-х. Молодежь слышит старую вещь, вставляет ее в рилсы и сторисы, видит друг у друга и потом делает ремиксы на нее.

То есть, я считаю, мы стали одним из триггеров, который запустил эту регенерацию старого татарского песенного фонда. Может, не основным, но одним из.

В нашей базе 250-300 ретро-песен, этого не хватит даже на два дня. А каверов и ремиксов за пять лет набралось уже около тысячи. Всего, таким образом, 1300. Естественно, ретрофонд будет со временем приедаться, поэтому, как я уже сказал в начале, мы решили разбавлять его близкими по духу песнями, которые пишутся сегодня. Какими? Они должны быть мелодичными, динамичными, и желательно, чтобы там был баян, баянная мелизматика и татарская гармоника. Тогда это, скорее всего, наш материал. Вот такой маленький секрет.

Короче говоря, сегодняшние хиты составляют половину музыкального материала, а все остальное – это ретро-хиты и песни 90-2000-х годов.

Народный артист РСФСР, народный артист РТ Азгар Шакиров Фото предоставлено редакцией радио «Китап»

«Считаю, что книги должны озвучивать актеры»

– Вы сказали, что аудиокниги у вас озвучивают актеры.

– Да, театральные актеры, заслуженные и народные артисты. Есть мнение, что книгу может озвучить любой человек, в том числе сам автор или диктор радио или телевидения. Но я считаю, что так, как это сделает актер, – настолько же хорошо, глубоко и обработанно – никто другой сделать не в состоянии.

И даже не каждый актер сможет записать драматургически выстроенный рассказ, поскольку он должен входить в роли прямо по ходу чтения. Когда в книге дедушка разговаривает с мальчиком, за дедушку актер должен говорить как дедушка, а за мальчика – как мальчик. Иначе прослушивание будет не настолько комфортным.

– А озвучивать с помощью нескольких людей – это, видимо, уже дорого?

– Даже не дорого, а долго. Людей нужно собрать, их нужно друг с другом соединить, они должны выучить свои роли. При наших объемах, а мы записываем 600-700 часов в год, это просто нереально.

Поэтому мы приглашаем проверенных людей, которые берут книгу в руки в режиме реального времени и начинают читать. Они уже на автомате понимают, кто, с кем, с какой интонацией и настроением общается.

– А назовите ваших актеров.

– Их достаточно много, это 10-12 человек. Из камаловцев – Искандер Хайруллин, Рамиль Вазиев, Алсу Каюмова, Ильнур Закиров, Ильтузар Мухамматгалиев… Из тинчуринцев – Гульчачак Хафизова, Резеда Саляхова, Ирек Хафизов и многие другие.

– То есть мужчин и женщин примерно поровну?

– Да.

– Когда я слушаю аудиокниги на русском языке, там чаще всего мужской голос.

– В нашем случае сегодня популярная литература – это все-таки женское дело. Сегодняшние литературные гении – это Зифа Кадырова, Равиля Шайдуллина, Набира Гиматдинова, Физалия Давлетгареева, Мадина Маликова, Айгуль Ахметгалиева и другие. Каждое их произведение всасывается аудиторией моментально. Мужчин среди таких писателей, к сожалению, мало. И логично, что женские переживания часто озвучивает женщина.

– Если слушатель хочет попасть именно на чтение, в какое время он должен вас включить?

– Короткие вещи – рассказы, маленькие повести – идут в эфире с 10 утра примерно до 11:30-11:45. С 15:00 до 16:30-16:45 они повторяются. А основной объем аудиокниг выходит с 9 вечера до 6 утра без перерыва и без музыки.

По этому поводу, кстати, очень много отзывов. Многие хотят, чтобы аудиокниги начинали транслироваться уже в 6 вечера. Но это прайм-тайм, когда люди возвращаются с работы и хотят слушать музыку. Если давать в это время аудиокнигу, многие будут просто не в состоянии ее слушать. Потому что если ты начал слушать аудиокнигу, ты должен ее закончить. С другой стороны, подавляющее большинство произведений имеет маркировку 16+, 18+ и по закону не может выходить в эфир радио в дневное время.

– Но недослушанную литературу можно найти потом на ваших ресурсах?

– Да, рассказы и маленькие повести выходят в телеграм-канале, а для 10-, 15-, 20-часовых повестей и романов мы делаем специальные обложки и загружаем их в YouTube, Дзен и VK Видео. То есть это видеоматериал, но статичный.

«Мы должны работать везде, где есть татарский потребитель» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В TikTok очень хорошо смотрят ролики, где актеры читают стихи. Там тоже «сидит» наша основная аудитория – женщины 35+»

– В какую сторону вы хотели бы развиваться? Есть какие-то новые проекты?

– Мы хотим, чтобы «Китап» был китапом (книгой) во многих жанрах. Например, в жанре «Тарих китабы» («Книга истории»), как цикл программ, рассказывающих об истории татар, истории Казани. У нас много таких программ, но они уже прошли в эфире несколько раз. Если будет финансовая возможность, мы хотели бы продолжать, потому что здесь мы стараемся рассказывать малоизвестные исторические факты, и это интересно.

Например, кто бы знал, что при строительстве подземного паркинга напротив железнодорожного вокзала в Казани было найдено множество ослиных костей. А это значит, что основным транспортом в Казани были ослы. Поскольку ислам запрещает употреблять их в пищу, состарившихся и почивших ослов хоронили именно там. Или другой эпизод для «Тарих китабы»: между казанскими поселками Нагорный и Дербышки было найдено большое «захоронение» кандалов. Там ведь Сибирский тракт, по которому людей вели на каторгу.

Хотелось бы сделать и цикл программ о достопримечательностях Татарстана «География китабы» («Книга географии»). Эта тема мало раскрыта. Большинство из нас знает пещеры в Камском Устье, железный мост в Мензелинске, еще несколько таких мест, и все. Мы хотим собирать малоизвестные достопримечательности, изучать их и оформлять в виде интересного туристического путеводителя.

Кроме того, есть у нас «Балалар китабы» («Детская книга»), «Җыр китабы» со старыми песнями. То есть в каждом направлении мы хотим делать «учебники». Хотим, как лучи, развиваться в разные стороны. Пока что получается развиваться только как литературно-музыкальное радио, но хотелось бы создавать и конкурентный образовательно-просветительский контент.

– А что у вас с соцсетями?

– На нашем канале в YouTube около 10 миллионов прослушиваний аудиокниг и 32 тысячи подписчиков. В Телеграме – 12 тысяч подписчиков. Это при том, что мы нигде не рекламируемся, просто говорим в эфире: «Если не дослушали – заходите в Телеграм». Благодаря этому каждый день на ТГ-канал подписываются 5-10 человек. Ну, кто-то и отписывается, наверное, тоже.

В запрещенных соцсетях у нас тоже осталась очень большая аудитория.

– Туда уже не постите?

– Постим. Мы должны работать везде, где есть татарский потребитель. В TikTok, например, очень хорошо смотрят ролики, где актеры читают стихи. Потому что там тоже «сидит» наша основная аудитория – женщины 35+. То есть потребитель хочет это видеть и потреблять. Он это ждет, спрашивает, пишет, лайкает и комментирует. Что еще нужно для вдохновения?