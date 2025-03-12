Аллерголог рассказала, как распознать весеннюю аллергию и отличить ее от ОРВИ

Малоснежная зима и теплая погода стали причиной раннего начала сезона аллергии в России. Врач-аллерголог научно-исследовательского клинического Института детства Алена Бондаренко в беседе с «Радио 1» рассказала о первых симптомах весенней аллергии.

Она отметила, что в Подмосковье сейчас активно цветет ольха, относящаяся к семейству букоцветных вместе с березой, и аллергия на пыльцу этих растений проявляется зудом глаз, слезотечением, насморком, заложенностью носа, частым чиханием и иногда кашлем.

По словам специалиста, хотя симптомы аллергии могут напоминать ОРВИ, при сезонных аллергиях отсутствует характерный для вирусных инфекций зуд в глазах и носу.

«Может быть такое, что симптомы развиваются остро, и тогда человек может решить, что он заболел ОРВИ. Но чаще всего при сезонных заболеваниях зуда в глазах и носу не будет. Нужно сдать анализы: мазок из носа и общий анализ крови», — добавила врач.