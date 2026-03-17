Общество 17 марта 2026 16:14

Аллерголог рассказал, когда начинать лечение сезонной аллергии

Врач-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что готовиться к сезонной аллергии лучше заранее: оптимальное время для начала лечения – декабрь.

В беседе с «Радио 1» специалист отметил, что многие пациенты обращаются к врачу слишком поздно – уже после появления симптомов. По его словам, люди вспоминают об аллергии, когда начинается цветение и появляются слезотечение, чихание, кашель и затрудненное дыхание.

Если симптомы уже появились, затягивать с обращением за медицинской помощью не стоит. Записаться к аллергологу обычно можно через терапевта, который направит пациента к узкому специалисту и назначит необходимое лечение.

Врач также отметил, что аллергия является «гипериммунной реакцией», поэтому попытки «укреплять иммунитет» различными травами не всегда полезны и могут быть неэффективны. В некоторых случаях временно облегчить симптомы могут безрецептурные препараты, которые помогают подобрать фармацевты в аптеке.

#аллергологи #Здоровье #врачи #советы
