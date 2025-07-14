Аллерголог предупредила о подушках, которые могут вызывать отек Квинке

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Ортопедические подушки могут содержать различные наполнители, вызывающие сильную аллергию. Об этом рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с «Радио 1», комментируя инцидент с жительницей Москвы (женщина купила латексную гипоаллергенную подушку и в первую же ночь пережила сильный аллергический приступ).

«Латекс — это достаточно сильный аллерген. Аллергия на него может быть в виде дерматита, экземы кистей рук – особенно часто при выраженной чувствительности кожи», – заметила специалист.

При этом врач обратила внимание на то, что с латексом современный человек сталкивается постоянно, но отек Квинке возникает только тогда, когда присоединяется перекрестная пищевая аллергия.

«Перекрестная аллергия на латекс может выражаться в виде повышенной чувствительности и даже непереносимости банана, авокадо, томатов, киви, цитрусовых», – пояснила Логина, добавив, что в таких случаях возможны системные реакции в виде отека или даже анафилактического шока.

Однако анафилактические реакции на латекс в литературе практически не описаны, поэтому важно знать все сопутствующие факторы, подчеркнула медик.