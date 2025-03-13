Аллерголог дала советы по борьбе с весенней аллергией

Весна приносит не только тепло и свет, но и цветение, которое часто становится причиной аллергии. Врач-аллерголог научно-исследовательского клинического Института детства Алена Бондаренко в беседе с «Радио 1» заявила, что весенняя аллергия постепенно подступает и аллергикам лучше носить с собой антигистаминные препараты.

Она пояснила, что кроме препаратов для снятия симптомов существует аллерген-специфическая иммунотерапия, позволяющая организму воспринимать определенные аллергены как безвредные вещества, снижая воспаление. Этот метод эффективен, но подходит не для всех видов аллергенов.

По мнению эксперта, наиболее действенный способ избавления от аллергии – устранение самого аллергена, однако это не всегда возможно. По словам Бондаренко, облегчить жизнь аллергикам помогут противопылевые сетки на окнах, воздухоочистители с HEPA-фильтрами, кондиционеры, работающие без открывания окон, а также специальные назальные фильтры.