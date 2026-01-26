Аллерен, Гор, Роял, Прияна: челнинцы выбирают редкие имена для новорожденных

В 2025 году в Набережных Челнах самыми популярными именами для новорожденных стали Амир и София (Софья). Об этом на аппаратном совещании сообщила начальник управления ЗАГС города Равиля Зарипова. В топ-5 мужских имен также вошли Тимур, Мирон, Артем и Раян, среди девочек – Эмилия, Айлин, Амина и Ева.

Родители проявляют творческий подход, выбирая редкие и необычные имена. Среди мальчиков в прошлом году регистрировались имена Аллерен, Атлас, Гор, Роял, Тариэль, Мукам; среди девочек – Прияна, Ясна, Эфлая, Еванджелина, Рагда, Мерида. Кроме того, встречаются двойные имена, например: Хакан-Атилла, Мухаммад Васил, Фатиха-Нур, Анна София, Идиль Ада.

Начальник ЗАГС города отметила и изменение моды на имена с течением времени.

Сто лет назад, в 1926 году, мальчиков чаще всего называли Николай, Михаил, Александр, а девочек – Анна, Мария, Галина.

Полвека назад, в 1976 году, в рейтинге лидировали Сергей, Алексей, Александр, Наталья, Елена и Светлана. Сегодня эти имена встречаются значительно реже: например, ни одна новорожденная девочка в 2025 году не получила имена Наталья, Елена или Светлана. При этом мужское имя Александр, по словам Зариповой, сохраняет популярность и стабильно входит в топ имен для мальчиков – как сто, так и пятьдесят лет назад, и сегодня.