Общество 10 сентября 2025 21:44

Алла Пугачева рассказала о счастливых отношениях с Максимом Галкиным

Алла Пугачева в интервью Катерине Гордеевой* заявила, что считает настоящими лишь первый союз с Миколасом Орбакасом и нынешний брак с Максимом Галкиным.

По словам артистки, остальные отношения были скорее способом поддержать партнеров – помочь с пропиской в Москве, выездом за границу или, как в случае с Филиппом Киркоровым, популярностью.

Певица отметила, что брак с Галкиным она воспринимает как настоящее счастье, подчеркивая его талант любить и беречь семью. Пугачева также добавила, что, несмотря на публичные высказывания Киркорова, она видит в них благодарность.

* Признана иноагентом в РФ

#Алла Пугачева #максим галкин
