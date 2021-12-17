Алла Кондратьева: «Сборка самолета Пе-2 позволит оживить страницы истории»

Восстановление боевого самолета Пе-2, которым занимаются поисковики объединения «Отечество», дает возможность молодым людям прикоснуться к истории. Такое мнение выразила замминистра по делам молодежи Татарстана Алла Кондратьева.

«Поисковое движение республики признано самым сильным на российском уровне. В этом году ребята провели 34 экспедиции, когда поисковые работы невозможны, — они восстанавливают исторические памятники технического прогресса нашей страны. Сборка самолета Пе-2 — очень важная миссия, поскольку она позволит оживить страницы истории. Когда молодые ребята занимаются сборкой, учатся на этом — это очень важно», — сказала Кондратьева.

По ее словам, Министерство по делам молодежи и Правительство республики поддерживают начинания поисковиков. «Это поддержка экспедиций, выделение грантов. К работе по восстановлению самолета подключились заводы республики, поддерживают деталями. Идет командная работа, и вместе мы сможем восстановить самолет», — подчеркнула замминистра.

Поисковики татарстанского объединения «Отечество» восстанавливают бомбардировщик Пе-2 из деталей, найденных во время экспедиций по всей стране. Сейчас они нашли фрагменты 62 самолетов, сбитых во время Великой Отечественной войны. Поисковики бережно восстанавливают каждую деталь, чтобы впоследствии собрать оригинальный бомбардировщик из тех, что выпускали в сороковые годы в Казани. Поисковиками уже восстановлены несколько двигателей — один подняли со дна озера под Мурманском, другой нашли в Карелии.

На сегодняшний день в Татарстане не сохранилось ни одного оригинального самолета Пе-2, поэтому восстановленный образец легендарной машины будет первым и единственным памятником, способным взлетать в небо.