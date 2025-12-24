Алкогольный психоз и травмы на льду: с чем попадают в больницы жители РТ в праздники

До новогодних праздников остаются считанные дни. В это время на волне эйфории важно не забывать о собственном здоровье. О том, как провести выходные без последствий для организма, говорили сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».

Главный внештатный гастроэнтеролог Минздрава Татарстана Альфия Одинцова дала рекомендации как здоровым людям, так и тем, кто имеет хронические заболевания пищеварения.

«Профилактика различных заболеваний – это, в том числе, питание. Призываю тех, кто не имеет патологий, соблюдать здоровое питание», – сказала медик.

Каковы основы правильного питания? Прежде всего, пища не должна быть высококалорийной, с большим содержанием углеводов. Рекомендуется есть нежирное мясо, рыбу, бобовые и, как говорят эндокринологи, «длинные» углеводы – овес, злаки, бурый рис, гречка.

«Почти все пациенты, имеющие проблемы с ЖКТ, знают о продуктах, которые вызывают у них дискомфорт. Как правило, это жареная, острая пища. Даже в праздники нельзя забывать о врачебных рекомендациях. Не стоит забывать и о приеме назначенных препаратов», – отметила гастроэнтеролог.

В то же время надо помнить: прием лекарств одновременно с алкоголем недопустим. Это ведет к нагрузкам на печень и нарушению метаболизма.

«Как правило, на Новый год стол накрывается к вечеру. Крайне не рекомендуем голодать 31-го декабря. Спокойно позавтракайте, пообедайте. Если вы сядете за стол не голодными, вы не переедите», – советует Альфия Одинцова.

Глупо отрицать тот факт, что новогодние праздники ассоциируются с обильным употреблением алкогольных напитков. Заместитель главного врача Республиканского клинического наркологического диспансера Татарстана Степан Криницкий напомнил: безопасной доли алкоголя не существует в принципе, последствия наступят от любого количества спиртного.

«Алкоголь – довольно доступное средство повысить настроение. Хочу напомнить, что он является нейротоксическим ядом, то есть повреждает мозг. Высокие дозы вызовут отравление, частое употребление – зависимость», – подчеркнул нарколог.

Обильное употребление алкоголя несет последствия в том числе для психики. К сожалению, часто пациенты наркодиспансера прерывают свое воздержание от алкоголя именно в новогодние праздники. Бывают эпизоды алкогольного делирия или психоза. По словам Степана Криницкого, это происходит во многом из-за давления общества, даже ближнего круга.

«Даже если случился срыв, не затягивайте и не доводите до запоев. Обращайтесь к наркологу сразу же – это поможет значительно облегчить ваше состояние», – сказал доктор.

Новогодние праздники – тревожные дни для врачей, констатирует главный токсиколог Минздрава РТ Алия Насибуллина. Люди ждут выходных, готовятся к ним и часто теряют контроль над ситуацией.

«Помните, что дорогой алкоголь не обезопасит от отравления. Если выпить очень много, оно все равно настанет. Однако основной опасностью для нас является суррогатный алкоголь. Никто не знает, какое сырье использовали для приготовления. Поэтому особенно не рекомендуем брать алкоголь с рук», – отметила Алия Насибуллина.

Если без алкоголя все-таки не обойтись, его стоит потреблять медленно, с паузами и на сытый желудок.

В холодное время года люди часто травятся угарным газом. Это происходит как из-за утечки бытового газа, так и из-за неконтролируемого отдыха в бане. Люди травятся из-за плохо прогретого или плохо проветриваемого помещения, считает токсиколог.

«Детский травматизм зимой – это социально-значимое явление. Каникулы длинные, родительский контроль ослаблен – дети предоставлены сами себе. Так случаются тяжелые травмы», – рассказал заведующий Центром амбулаторной травматологии и ортопедии ДРКБ Ленар Дзюменко.

Среди причин травматизации: