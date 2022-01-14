Алкогольная продукция в Татарстане за две недели подешевела на 4,5%

В Татарстане с 27 декабря прошлого года по 10 января 2022-го на 4,5% снизилась цена на алкогольную продукцию, следует из данных Татарстанстата.

Несмотря на уменьшение стоимости алкоголя, цены на большинство остальных продуктов увеличились. Больше всего подорожали помидоры — на 12%. Стоимость остальных овощей выросла в среднем на 6,5%.

Цены на мясо (говядина, баранина и свинина) за две недели выросли на 1,1%, а на консервы на 0,6%. Курица и сосиски подешевели в среднем на 0,3%.

Молочная и кисломолочная продукция за две недели прибавили в стоимости 1,2%. А маргарин и подсолнечное масло снизились в цене на 4,1%.

Крупы и макаронные изделия, замороженная рыба подорожали за две недели на 2,9%. Чай и сладкая продукция — 0,5%. Кроме того, увеличилась стоимость сахара – 2,8%, а цена на соль и куриные яйца снизилась на 1,5% и 0,4% соответственно.