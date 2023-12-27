Алкоголь в России может подорожать на 10-25%

В 2024 году алкоголь подорожает в среднем на 7-10%. Причина – рост акциза до 643 рублей (+4,9%) за каждый литр, подорожание спирта на 7%, а также дорогая перевозка. Об этом пишет «Коммерсант».

Уточняется, что такие производители, как АСГ («Белая березка», «Сиббиттер», «Пять озер») и Ladoga («Царская», Barrister, Fowler’s) уже предупредили ритейлеров о подорожании продукции.

При этом импортер Simple Group заявил, что у поставщиков выросли цены на 5–25%. Этот нюанс приводит к необходимости коррекции цен на ряд продаваемой продукции в январе—апреле 2024-го.

Эксперты, в свою очередь, считают, что при росте цен люди просто перейдут на более недорогие бренды. Как сказал директор виноторговой компании Fort Александр Липилин, крепкий алкоголь ждет плавный и некритичный рост цен, однако объемы продаж у производителей не упадут. По его словам, покупатели больше экономят на товарах не первой необходимости, в числе которых как раз премиальное спиртное.