Алькеевский район Татарстана направил очередную партию помощи в Лисичанск

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Алькеевский район Татарстана направил очередную партию гуманитарной помощи в подшефный республике Лисичанск на Луганщине.

Общий вес груза превысил три тонны. Помощь предназначена для мирных жителей города и социальных учреждений. В состав партии вошли продукты, средства личной гигиены, детское питание, а также бутилированная вода для обеспечения социальных учреждений. Для нужд населения переданы постельные принадлежности, а для ремонтно-восстановительных работ – обрезная доска.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Отдельное внимание инициаторы поездки уделили детям прифронтовых территорий: в Лисичанск доставлены новогодние подарки.

Помощь была собрана совместными усилиями предприятий Алькеевского района, представителей бизнеса, жителей, образовательных учреждений и благотворительных организаций. Часть груза сформирована в виде адресных посылок.

Груз лично доставил в гуманитарный центр Лисичанска глава Алькеевского района РТ Александр Никошин. В рамках поездки он также передал специализированную технику, мотоциклы и другое необходимое имущество для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

По словам Никошина, груз формировался с учетом актуальных потребностей. «Мы приехали 14 января, в день старого Нового года, поэтому в этот раз привезли новогодние подарки для детей. Вместе с ними доставили товары первой необходимости – средства личной гигиены, продукты питания, сладости. Помощь собирали всем районом – жители, предприятия, организации», – пояснил он.

«Груз предназначен как для Лисичанска, так и для передачи нашим бойцам по всей зоне специальной военной операции. Такие выезды мы стараемся организовывать на регулярной основе», – уточнил глава района.

В своем послании Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку участников спецоперации и городов Луганской народной республики. «Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.