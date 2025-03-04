Алькеевский район Татарстана доставил гуманитарную помощь в Лисичанск

Вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин и глава Алькеевского района Александр Никошин

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Очередная гуманитарная колонна из Алькеевского района РТ прибыла в подшефный Татарстану Лисичанск. В состав груза вошли продукты питания, вода, медицинские препараты и товары первой необходимости, часть которых направлена в лисичанскую больницу.

В поездке участвовал глава района Александр Никошин, который встретился с вице-премьером РТ Фанилем Аглиуллиным, курирующим подшефные Татарстану территории ЛНР.

«Мы традиционно привозим поддержку от наших жителей. Люди искренне хотят помочь Лисичанску, поэтому собирают все от души. В этот раз мы доставили воду, продукцию сельского хозяйства и товары первой необходимости. Все это сейчас крайне важно для тех, кто оказался в непростой жизненной ситуации», – отметил Никошин.

Фаниль Аглиуллин подчеркнул, что Татарстан системно поддерживает подшефные территории.

«Гуманитарная помощь, которую оказывают муниципалитеты, предприятия и простые жители нашей республики, играет большую роль в возвращении Лисичанска к нормальной жизни. Это не разовая акция – поддержка оказывается регулярно, охватывая самые важные сферы: социальную и медицинскую», – заметил вице-премьер РТ.