Алиханов: Татарстан является безусловным лидером многих федеральных инициатив

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Татарстану удается опережать общероссийские темпы роста в обрабатывающей промышленности, удерживать лидирующие позиции по объемам отгрузки продукции. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов на итоговой коллегии Минпромторга РТ.

«Неудивительно, что республика является одним из основных участников наших государственных программ, которые мы администрируем. Через них за последние 4 года предприятиям региона было направлено больше 280 млрд рублей», – отметил Алиханов.

Он также подчеркнул, что Татарстан является безусловным лидером многих федеральных инициатив.

«Такие производственные показатели – это, прежде всего, труд наших предприятий, труд больших коллективов», – прокомментировал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Руководитель республики также заметил, что планомерное экономическое развитие региона стало возможным благодаря серьезной поддержке, которую он получает от Президента страны Владимира Путина и правительства России.

Отдельную благодарность за поддержку Раис Татарстана выразил Министерству промышленности и торговли России, а также лично главе ведомства.

«Это позволяет нам решать вопросы импортозамещения, защиты рынка. Все эти вопросы кроме нас с вами никто не решит. Заверяю, что Татарстан продолжит работать так же активно», – подчеркнул Минниханов.

В заключение Раис РТ добавил, что в Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне поддержка участников СВО и их семей приобретает особое значение. «В этом вопросе мы тоже часто обращаемся к предприятиям и находим у них полную поддержку», – резюмировал он.