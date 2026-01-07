news_header_top
Общество 7 января 2026 17:19

Алиханов сообщил о блокировке 2,6 млрд небезопасных товаров на кассах

С помощью разрешительного режима на кассах в России заблокировали более 2,6 млрд потенциально опасных товаров. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, его слова приводит «РИА Новости».

Разрешительный режим действует с апреля 2024 года и применяется к отдельным категориям продукции. Система с использованием QR-кода проверяет данные о товаре при покупке и не позволяет провести оплату, если выявлены нарушения требований к качеству или срокам годности.

По словам министра, после внедрения механизма продажи просроченной молочной продукции сократились в 122 раза.

#касса #продукты
